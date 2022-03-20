Мешканка села Слобідка-Скипчанська загинула, спалюючи суху траву

У Кам’янець-Подільському районі загинула 76-річна місцева мешканка, яка підпалила суху траву. Тіло жінки виявили рятувальники під час гасіння пожежі. Це вже третій випадок загибелі людини під час спалювання сухої трави у Хмельницькій області.

Як у неділю 20 березня, повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини, інцидент стався у селі Слобідка-Скипчанська Кам’янець-Подільського району. «76-річна жінка підпалила суху рослинність, такі дії коштували їй життя. Варто зазначити, що цей випадок не поодинокий. Всього на пожежах сухої рослинності загинуло 3 жінки, які самі ж собі влаштували вогняне пекло», – йдеться у повідомленні рятувальників.

У прес-службі ДСНС Хмельниччини уточнюють, що аналогічний випадок стався у суботу, 19 березня у селищі Смотрич Кам’янець-Подільського району. Там під час пожежі в господарській будівлі загинула 85-річна місцева мешканка. Зі слів очевидців, жінка поралася по господарству та вирішила спалити траву на власній присадибній ділянці, вогонь швидко перекинувся на будівлю. Жінку врятувати не вдалося.

Загалом з початку 2022 року на території Хмельницької області рятувальники зафіксували вже 123 пожежі сухої трави. Усі загорання були ліквідовані. Під час спалювання сухої трави у цьому році загинуло вже троє людей.