На території Хмельницької області для всіх цивільних мешканців заборонять входити на територію лісу та проводити пікніки у період воєнного стану. Обмеження пов’язані також із великою кількістю пожеж, що спричиняють палії сухої трави.

Про заборону відвідувати ліс на час воєнного стану заявив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у своєму відеозверненні до мешканців області у понеділок, 21 березня. За його словами, найближчим часом буде підписане відповідне розпорядження, згідно з яким право заходити на територію лісу матимуть тільки працівники лісгоспів та представники ЗСУ.

«Незабаром вийде мій наказ про заборону пікніків у лісах. Не потрібно ходити у ліси. У нас воєнний стан, прошу про це пам’ятати. Тому в лісах можуть бути тільки лісники або представники ЗСУ. Цивільним буде заборонено входити до лісу», – сказав Сергій Гамалій.

Також він зазначив, що лише за дві доби працівники ДСНС Хмельницької області гасили 107 пожеж, що були спричинені підпалами трави. Сергій Гамалій додав, що підпалювання сухої трави у період воєнного стану буде розцінюватись як мародерство.

«Палії трави – це люди, які створюють проблеми нашим ДСНС-никам, які витрачають на це свої сили та засоби, 30 тонн солярки тільки на те, щоби виїхати до цих місць. Я вважаю такі дії під час військового стану мародерством і хочу звернутися до всіх, хто буде цим займатися, що наслідки будуть дуже важкі для вас», – наголосив Сергій Гамалій.

Крім того, керівник Хмельницької обласної військової адміністрації звернувся до голів ОТГ та попросив провести роз’яснювальну роботу у громадах, щоб запобігти подальшому зростанню кількості підпалів сухої трави на території області.

Нагадаємо, за інформацією ДСНС, загалом з початку 2022 року на території Хмельницької області рятувальники зафіксували вже 123 пожежі сухої трави. Усі загорання були ліквідовані. Під час спалювання сухої трави у цьому році загинуло вже троє людей.