Втікаючи від літнього чоловіка, 17-річний школяр взяв цеглину і кинув у нього. Чоловік отримав травми голови

Полонський райсуд призначив два роки умовно 17-річному підлітку, який кинув цеглиною в літнього чоловіка. Внаслідок інциденту 62-річний потерпілий отримав численні травми голови і потрапив у реанімацію. Виявилось, що чоловік зробив зауваження компанії хлопців, які перебували у закинутому приміщенні, а коли вони не відреагували – почав переслідувати їх з палицею в руках. Щоб припинити переслідування 17-річний школяр кинув у чоловіка цеглиною. Відомо, що матір юнака заплатила за лікування потерпілого. Крім того, згідно з рішенням суду, вони повинні заплатити йому 54 тис. грн моральної компенсації.

Інцидент стався ввечері 8 квітня в закинутому приміщенні школи №5 на вулиці Академіка Герасимчука в Полонному. У будівлю, де перебувала компанія підлітків, зайшов 62-річний місцевий мешканець, який наглядав за приміщенням. Він зробив хлопцям зауваження, на що вони почали його ображати. Тоді, як розповів чоловік, він взяв з землі палку, щоб налякати підлітків. Хлопці почали втікати, а один з них взяв цеглину та кинув йому в голову.

Чоловіка доправили в реанімацію з відкритою черепно-мозковою травмою, переломами кісток черепа та гематомами. Лікарям вдалось врятувати його життя. Як йдеться у вироку, матір підлітка відшкодувала чоловікові витрати на лікування.

Інцидент стався у закинутому приміщенні школи №5, де відпочивала компанія підлітків

Допитаний в суді хлопець підтвердив ці обставини та зазначив, що кинув у чоловіка цеглиною, аби той перестав їх переслідувати. У вчиненому він розкаявся. Двоє підлітків, які також свідчили у суді, зазначили, що літній чоловік погрожував їм вбивством і перебував у нетверезому стані. Батько одного з хлопців звернувся щодо цього інциденту в поліцію. Постановою слідчого провадження у справі було закрито, однак її згодом скасував прокурор, тож розслідування наразі триває.

Суд визнав хлопця винним у порушенні ч.1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження) та призначив йому два роки умовно. Крім того, суддя Надія Горгулько частково задовольнила цивільний позов. Постраждалий вимагав 250 тис. грн моральної компенсації, але, згідно з вироком, матір хлопця повинна буде заплатити лише 50 тис. грн моральної шкоди і 4 тис. грн витрат на правничу допомогу.

Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.