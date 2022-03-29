У місті Нетішин на Хмельниччині поліція виявила чотирьох п'яних школярів. Дев'ятикласники розважались біля річки, де їх і помітили правоохоронці під час профілактичного рейду. Виявилось, що алкоголь підлітки винесли з дому, поки батьки були на роботі. На батьків поліція склала адмінпротоколи за статтею про неналежне виконання батьківських обов'язків, їм загрожує до 1,7 тис. грн штрафу.

Як повідомили у прес-службі поліції Хмельниччини, підлітків виявили близько 16:00 у понеділок, 28 березня. Під час профілактичного рейду в місті Нетішин поліція помітила чотирьох нетверезих школярів, які розважались біля річки. Відтак правоохоронці доправили підлітків до відділку поліції, а згодом повідомили про інцидент їхніх батьків.

Виявилось, що діти винесли з дому алкоголь, поки їхні батьки були на роботі. Після вживання алкоголю вони пішли до річки, де їх побачили поліцейські.

Ювенали провели профілактичну бесіду з порушниками та їхніми батьками. Крім того, на батьків склали адмінпротоколи за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей). Санкція статті передбачає штраф від 850 грн до 1,7 тис. грн.

«Принагідно правоохоронці закликають батьків у цей непростий час більше уваги приділяти своїм дітям та пильнувати за тим, як вони проводять дозвілля. Щоб це не призвело до сумних наслідків», – йдеться у повідомленні.