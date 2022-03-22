Підпільні цехи були розміщені у двох населених пунктах Хмельниччини

На Хмельниччині поліція викрила підпільні цехи, де виготовляли алкоголь. Звідти вилучили 6,5 тис. літрів спирту та готової до продажу алкогольної продукції.

Яу повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, цехи розміщувалися у двох населених пунктах, де в гаражних приміщеннях виготовляли горілку кущовим способом. Збували фальсифікат у пластикових пляшках методом «сарафанного радіо».

«Попри заборону торгівлею алкогольною продукцією у військовий час місцеві мешканці налагодити виробництво та збут фальсифікату. Їх незаконну діяльність виявили та припинили оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Нацполіції спільно з колегами з обласної поліції», – йдеться у повідомленні.

За результатами заходів поліцейські вилучили 6500 літрів спирту та готової до збуту продукції. Слідство триває.

Додамо, що з 1 березня в Хмельницькій області, як і в багатьох інших, прийняли рішення про заборону продажу спиртних напоїв. Водночас ця заборона не стосувалась продажу пива.

Також 21 березня обласна військова адміністрація видала нове розпорядження: власникам магазинів на Хмельниччині заборонили продавати пиво військовим.