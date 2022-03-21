Магазинам, підприємствам, торговим точкам у Хмельницькій області заборонили продавати пиво людям у військовій формі. За продаж слабоалкогольних напоїв військовим закладам погрожують закриттям.

Про заборону продавати пиво людям у військовій формі заявив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у своєму відеозверненні до мешканців області у понеділок, 21 березня. Зокрема, він зазначив, що за продаж пива людям у військовій формі заклади будуть закривати.

«Звертаюся до всіх магазинів, до підприємств, до так званих МАФів, які продають дозволений алкоголь – пиво. Інший алкоголь у нас загалом заборонено продавати, але пиво заборонено продавати людям у військовій формі. Будьте дуже уважні, якщо будуть випадки, що продали людям у військовій формі хоча б пляшку пива, ваші заклади будуть закриті», – зазначив Сергій Гамалій.

Нагадаємо, 1 березня у Хмельницькій області за розпорядження голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамалія заборонили продавати алкогольні напої на увесь період воєнного стану. Утім вже 14 березня керівник військової адміністрації Сергій Гамалій видав новий наказ, яким дозволив продаж пива та інших слабоалкогольних напоїв на території області.