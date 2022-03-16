У автомобілі чоловіка знайшли понад 20 літрів алкоголю та 50 блоків сигарет

У Луцьку муніципали виявили продавця сурогатного алкоголю, який працював неподалік центрального ринку. Відомо, що про продаж він домовлявся по телефону за допомогою кодових слів. Під час затримання чоловік чинив опір, тож на місце викликали патрульних. Під час обшуку в його автомобілі знайшли понад 20 літрів алкоголю та 50 блоків сигарет.

Як повідомили на сторінці департаменту муніципальної варти, продавця алкоголю виявили неподалік центрального ринку на вулиці Глушець, 1. Зазначається, що про незаконну торгівлю муніципалів повідомили небайдужі лучани.

«Було виявлено особу, яка по телефонному дзвінку, навіть користуючись кодовими словами, здійснювала торгівлю сурогатним алкоголем та цигарками з рук. Так як громадянин чинив опір, на допомогу було викликано екіпаж патрульної поліції. При обшуку поліцією його авто загалом було виявлено та вилучено понад 20 літрів невідомої речовини з різким запахом спирту та близько 50 блоків цигарок», – йдеться у повідомленні. Деталей про те, у чому ж полягала ця кодова система, не зазначають.

На чоловіка склали адмінпротокол за ч.3 ст. 156 КУпАП (порушення правил торгівлі алкогольними напоями). Санкція статті передбачає штраф до 13,6 тис. грн з конфіскацією предметів торгівлі та виручки.

Зазначимо, у Луцьку з 28 лютого повністю заборонили продавати алкоголь у зв'язку з воєнним станом. Втім, деякі мешканці міста продовжують продавати спиртні напої нелегально. Про такі випадки лучан просять повідомляти муніципальну варту за номером 0670000679.