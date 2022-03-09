Заборона на продаж алкогольних напоїв у Луцьку діє з 28 лютого

У Луцьку муніципали вдруге викрили мешканку міста на продажі сурогатного алкоголю. Жінка проживає у багатоповерхівці на вулиці Ветеранів. Спершу поліція обмежилась лише вилученням алкоголю та профілактичною бесідою, але після того, як жінка проігнорувала попередження і далі торгувала сурогатом, на неї склали адмінпротокол. Відтак їй загрожує 13,7 тис. грн штрафу.

Як повідомили у прес-службі департаменту муніципальної варти Луцька, жінку двічі викрили на торгівлі сурогатним алкоголем. «Тільки вчора поліція знищувала сурогат та проводила профілактичну бесіду з громадянкою, що здійснювала його продаж з квартири № 10, що по вул. Ветеранів, 17, проте продавчиня жодних висновків не зробила. На наступний же день вона знову продавала небезпечну речовину», – йдеться у повідомленні.

Відтак 9 березня у неї знову вилучили весь сурогатний алкоголь. Також на жінку склали адмінпротокол за ч.3 ст.156 КУпАП (порушення правил торгівлі алкогольними напоями). Санкція статті передбачає штраф до 13,6 тис. грн.

У муніципальній варті нагадали, що в Луцьку з 28 лютого заборонено продавати будь-які алкогольні напої через воєнний стан. Однак розпорядження луцького міського голови виконують не всі. Відтак для застереження інших 4 березня муніципали публічно знищили десятки ящиків алкоголю місцевого підприємця.

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