Хмельницький суд оштрафував чоловіка, який у вересні цього року пошкодив шини на п'яти автомобілях. Навіщо він так зробив, невідомо, однак на ранок після скоєного чоловік сам прийшов до поліції та у всьому зізнався. Він також пояснив, що в ту ніч був п'яний. Суд визнав його винним у дрібному хуліганстві та призначив 119 грн штрафу.

Інцидент стався вночі 25 вересня цього року. На вулиці Попова у селі Райківці нетверезий чоловік пошкодив гумові шини на п'яти автомобілях, припаркованих на цій вулиці: Chevrolet Aveo, ЗАЗ Ланос, Нива, Volkswagen Golf та Kia Magentic.

Наступного дня після скоєного чоловік прийшов до поліції та зізнався у скоєному. Наразі він разом з власниками автомобілів вирішує питання про відшкодування збитків. У судовому засіданні чоловік свою провину визнав і пояснив, що в ту ніч був п'яний. Щоправда, навіщо він пошкодив шини, так і не зазначено.

«Враховуючи конкретні обставини справи, визнання вини [обвинуваченим], його особи, який вперше притягується до адміністративної відповідальності, з'явився до органів поліції із зізнанням та сприяв у розкритті даного правопорушення, його каяття у вчиненому, вважаю за можливе накласти на останнього менш суворий вид адміністративного стягнення з передбачених санкцією статті», – йдеться у постанові.

Відтак суддя Сергій Колієв визнав його винним у порушенні ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) і призначив 119 грн штрафу. Крім того, чоловік повинен заплатити 496 грн судового збору. Постанова вже набрала законної сили.