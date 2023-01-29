Аварія сталася вранці 29 січня, подружжя загинуло на місці ДТП

Внаслідок ДТП з вантажівкою на Хмельниччині загинуло подружжя прикордонників Бердянського загону – полковник Олександр Доценко та його дружина, підполковниця Неля Доценко. Аварія сталася вранці у неділю, 29 січня, в селі Качуринці за 40 км від Хмельницького. Попередньо відомо що Volkswagen Touran, в якому їхало подружжя, зіткнувся із вантажівкою MAN. Від удару 40-річний Олександр та 37-річна Неля Доценки загинули на місці ДТП. Водія вантажівки госпіталізували. Наразі причини та обставини смертельної аварії з’ясовують правоохоронці.

Як зазначається у повідомленні прес-служби ДСНС Хмельницької області, ДТП сталася на трасі Е-50 поблизу села Качуринці. Зіткнулися вантажівка MAN із Volkswagen Touran. «Внаслідок автотрощі загинули 40-річний водій та 37-річна пасажирка легковика Volkswagen, 26-річного водія вантажівки госпіталізовано до Волочиської багатопрофільної лікарні», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Пізніше Державна прикордонна служба на офіційній сторінці у Facebook повідомила, що вранці неділі, 29 січня, у Хмельницькій області трагічно загинуло подружжя прикордонників. Обоє – службовці Бердянського загону – полковник Олександр Доценко та підполковниця Неля Доценко. Як підтвердив ZAXID.NET речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, подружжя загинуло внаслідок ДТП.

«Олександр організовував та здійснював оперативно-розшукову діяльність, а Неля тривалий час була речницею Луганського прикордонного загону й інформувала щодо обстановки на лінії розмежування й кордоні з країною-агресором. Після повномасштабного вторгнення пара несла службу на південному напрямку у складі Сил оборони», – зазначили у Держприкордонслужбі.

У прес-службі Бердянського прикордонного загону уточнили, що Олександр та Неля Доценки перебували у короткій відпустці, яку взяли для зустрічі із 13-річним сином: хлопця евакуювали з Бердянська після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Офіцери взяли короткотермінову відпустку, щоб зустрітися з 13-річним сином, який через війну евакуювався з Бердянська до бабусі – матері Нелі. Ця зустріч виявилася останньою», – додали у Бердянському прикордонному загоні.

Наразі про причини ДТП нічого не повідомляється. Поліція встановлює усі обставини смертельної аварії.