Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії

Внаслідок перекидання фури поблизу Хотина перекрита траса Н-03 (Житомир — Чернівці). За попередніми даними, водій вантажівки не впорався з керуванням. Як повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції Чернівецької області, в аварії ніхто не постраждав, на місці працюють поліцейські.

Як у понеділок, 23 січня, повідомила прес-служба патрульної поліції Чернівецької області, ДТП сталася на автодорозі Н-03 (Житомир — Чернівці) у межах села Недобоївці.

«У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою, що сталася в селі Недобоївці (Чернівецька область), на автодорозі Н-03 (Житомир — Чернівці), за участю вантажного автомобіля, рух транспорту перекрито», – йдеться у повідомленні.

У коментарі ZAXID.NET у патрульній поліції Буковини зазначили, що, за попередніми даними, в аварії ніхто не постраждав. «Попередньо, причина ДТП – водій не впорався з керуванням та допустив перекидання», – уточнили у прес-службі патрульної поліції.

На місці ДТП працюють правоохоронці. Ділянка дороги наразі перекрита. На місці працюють патрульні поліцейські, які здійснюють регулювання дорожнього руху, також можливий об’їзд через автошлях Т 2603 (Недобоївці — Хотин).