Вантажівка DAF на смерть збила пішохода

У середу ввечері, 18 січня, на трасі Київ-Чоп поблизу села Пісочна на Львівщині водій вантажівки DAF збив 37-річного пішохода. У результаті пішохід загинув.

За даними поліції, ДТП сталася близько 17:50 на трасі Київ-Чоп біля села Пісочна Стрийського району. 59-річний водій автомобіля DAF, житель Полтавської області, здійснив наїзд на пішохода, 37-річного місцевого мешканця. Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік помер на місці.

За кермом фури був житель Полтавщини (фото поліції)

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.