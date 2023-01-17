Водій Peugeot збив пішохода, який переходив дорогу

У понеділок, 16 січня, на трасі «Тернопіль-Львів» у Золочівському районі на Львівщині водій легковика Peugeot збив пішохода, який переходив дорогу за межами пішохідного переходу. У результаті 31-річний чоловік загинув.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 19:00 на автодорозі «Тернопіль-Львів» у селі Велика Вільшаниця, що за 17 км від Золочева.

31-річний водій автомобіля Peugeot, житель міста Глиняни, скоїв наїзд на пішохода, мешканця одного з сіл району, який переходив проїжджу частину поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм 31-річний чоловік помер на місці події.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.