ДТП сталася на пішохідному переході на вул. Городоцькій

У понеділок, 16 січня, на вул. Городоцькій у Львові автомобіль Audi А6 збив на пішохідному переході 19-річну дівчину. Мешканку Стрийського району госпіталізували з переломами до лікарні.

ДТП сталася близько 16:00 на регульованому пішохідному переході на вул. Городоцькій поблизу АС «Західна». На той час світлофори не працювали через вимкнення світла.

За даними патрульної поліції Львівщини, наїзд на дівчину вчинив 62-річний водій автомобіля Audi А6, мешканець Тернопільщини.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги розповіли ZAXID.NET, що 19-річну мешканку одного з сіл Стрийського району госпіталізували з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, закритий перелом носа та з підозрою на закритий перелом тазу.