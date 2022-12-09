У результаті наїзду авто пішохід загинув на місці

У п’ятницю ввечері, 9 грудня, на трасі Київ-Чоп у Стрийському районі Львівщини автомобіль на смерть збив 60-річного пішохода.

Як розповіли ZAXID.NET в патрульній поліції Львівщини, ДТП сталася близько 21:00 у селі Любинці Стрийського району. У результаті наїзду авто пішохід загинув на місці. Усі подробиці аварії встановлюють.

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, загиблим виявився чоловік, віком близько 60 років. Медики констатували смерть, що настала до приїзду швидкої допомоги.