У поліції Львівської області розповіли подробиці про ДТП на трасі Київ – Чоп у селі Любинці Стрийського району, що сталась 9 грудня близько 18:20. Унаслідок аварії загинув 48-річний чоловік.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «БМВ», 23-річний житель міста Сколе, скоїв наїзд на 48-річного пішохода, мешканця села, біля якого сталась аварія. Після наїзду чоловіка відкинуло на зустрічну смугу, де він потрапив під колеса вантажівки «Вольво» з напівпричепом під керуванням 30-річного жителя Трускавця.

Від отриманих травм пішохід помер на місці події. Попередньо встановлено, що він переходив проїзну частину у невстановленому місці.

За фактомДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Поліція Львівщини застерігає: в темну пору доби, на мокрій та слизькій дорозі, усі учасники дорожнього руху – водї транспортних засобів та пішоходи – повинні бути максимально обережними та уважними. Водіїв закликають не перевищуйте безпечну швидкість, а пішоходів – переходити проїзну частину лише у призначених для цього місцях та мати на одязі світлоповертаючі елементи.