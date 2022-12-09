Аварія трапилась ще у лютому 2017 року на перехресті вулиць Кульпарківська – Окружна

Франківський районний суд Львова зобов’язав нетверезого водія Богдана Кузьменка виплатити 324 тис. грн матеріальної компенсації львів’янину за розбитий у ДТП автомобіль Mazda 6.

Як вказано у рішенні суду за 6 грудня 2022 року, аварія трапилась ще у лютому 2017 року на перехресті вулиць Кульпарківська – Окружна. На той час 23-річний мешканець Городка Богдан Кузьменко їхав за кермом авто Opel Vectra, перевищив швидкість та виїхав на перехрестя на заборонений сигнал світлофора, де врізався у авто Mazda 6.

Богдан Кузьменко перебував в стані алкогольного сп’яніння, перевірка в медзакладі показала 1,25 проміле алкоголю. Однак його не притягнули до відповідальності за керування у нетверезому стані та вчинення ДТП, оскільки адмінпротоколи передали у суд через вісім місяців після ДТП і строки розгляду уже завершились. Кримінальну справу за фактом ДТП також закрили.

Момент зіткнення (відео Варти 1)

Львів’янин, який керував Mazda 6, звернувся до суду, щоб стягнути матеріальну компенсацію за розбиту в ДТП машину.

Згідно з експертним звітом, який зробили у березні 2017 року, вартість відновлюваного ремонту з врахуванням коефіцієнту фізичного зносу авто Mazda 6 2014 року випуску становить 423 990 грн. Водію було сплачено 100 тис. грн страховою компанією, тому він звернувся до суду, щоб стягнути решту суми у винуватця ДТП.

У рішенні суду вказано, що автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки, тому потерпілий має право на відшкодування шкоди, якщо відповідач не доведе свою невинуватість.

Богдан Кузьменко та його адвокат не з’явились у судове засідання та неодноразово просили про відкладення слухань.

Справу розглядала суддя Світлана Мартьянова. Вона задовольнила позов водія Mazda 6 та зобов’язала Богдана Кузьменка виплатити йому 323 990 грн матеріальної компенсації за розбите авто. На рішення ще може бути подана апеляція.