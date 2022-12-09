П’яного водія зобов’язали виплатити львів’янину 324 тис. грн за розбите авто
Богдан Кузьменко уник покарання за п’яне водіння
Франківський районний суд Львова зобов’язав нетверезого водія Богдана Кузьменка виплатити 324 тис. грн матеріальної компенсації львів’янину за розбитий у ДТП автомобіль Mazda 6.
Як вказано у рішенні суду за 6 грудня 2022 року, аварія трапилась ще у лютому 2017 року на перехресті вулиць Кульпарківська – Окружна. На той час 23-річний мешканець Городка Богдан Кузьменко їхав за кермом авто Opel Vectra, перевищив швидкість та виїхав на перехрестя на заборонений сигнал світлофора, де врізався у авто Mazda 6.
Богдан Кузьменко перебував в стані алкогольного сп’яніння, перевірка в медзакладі показала 1,25 проміле алкоголю. Однак його не притягнули до відповідальності за керування у нетверезому стані та вчинення ДТП, оскільки адмінпротоколи передали у суд через вісім місяців після ДТП і строки розгляду уже завершились. Кримінальну справу за фактом ДТП також закрили.
Львів’янин, який керував Mazda 6, звернувся до суду, щоб стягнути матеріальну компенсацію за розбиту в ДТП машину.
Згідно з експертним звітом, який зробили у березні 2017 року, вартість відновлюваного ремонту з врахуванням коефіцієнту фізичного зносу авто Mazda 6 2014 року випуску становить 423 990 грн. Водію було сплачено 100 тис. грн страховою компанією, тому він звернувся до суду, щоб стягнути решту суми у винуватця ДТП.
У рішенні суду вказано, що автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки, тому потерпілий має право на відшкодування шкоди, якщо відповідач не доведе свою невинуватість.
Богдан Кузьменко та його адвокат не з’явились у судове засідання та неодноразово просили про відкладення слухань.
Справу розглядала суддя Світлана Мартьянова. Вона задовольнила позов водія Mazda 6 та зобов’язала Богдана Кузьменка виплатити йому 323 990 грн матеріальної компенсації за розбите авто. На рішення ще може бути подана апеляція.