Франківський районний суд Львова постановив конфіскувати автомобіль у львів’янина Михайла Сіреджука, якого систематично зупиняють п’яним за кермом. Окрім конфіскації авто, його також оштрафують на 51 тис. грн та позбавлять посвідчення водія на 10 років.

Як вказано у постанові суду, 12 вересня Михайла Сіреджука зупинили за кермом автомобіля Renault Megane Scenic на вул. Володимира Великого у стані алкогольного сп’яніння. Перевірка на алкотестері показала 1,21 проміле алкоголю. Це вже втретє протягом року поліція зупиняє чоловіка за кермом у нетверезому стані.

На засідання суду Михайло Сіреджук не прийшов. У постанові суду вказано, що чоловік є власником іншого авто – Volkswagen Vento.

Суддя Христина Гладишева визнала Михайла Сіреджука винним у нетверезому водінні, оштрафувавши на 51 тис. грн з позбавленням посвідчення водія на 10 років, а також конфіскацією автомобіля, який йому належить. На постанову ще може бути подана апеляція.