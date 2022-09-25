Згідно з висновками експертів автомобілі Mercedes-Benz E 220 та Citroën недоцільно ремонтувати, адже вартість ремонту буде перевищувати вартість авто

Сихівський районний суд Львова зобов’язав ЛКП «Зелений Львів» виплатити власникам трьох авто, на які впало дерево біля парку «Залізна вода», близько 750 тис. грн компенсації.

Як вказано у рішенні суду, 7 грудня 2020 року сильний вітер повалив дерево у парку «Залізна вода» і воно впало на три автомобілі, які були припарковані на вул. Стуса, 14. Ця ділянка межує із парком. Дерево впало на автомобілі: Mercedes-Benz E 220, Citroën C4 Cactus та Mercedes-Benz B 170. Останній автомобіль зазнав не значних пошкоджень, власник одразу перепаркував його, а автомобілі Mercedes-Benz E 220 та Citroën C4 Cactus були в нетранспортабельному стані.

Дерево впало одразу на три авто, проте власник одного з них одразу його перепаркував

Згідно з висновками судових експертів автомобілі Mercedes-Benz E 220 та Citroën C4 Cactus після падіння дерева недоцільно ремонтувати, адже вартість ремонту буде перевищувати вартість авто.

Станом на кінець грудня 2020 авто Mercedes-Benz E 220 без врахування пошкоджень вартувало б 457,3 тис. грн, а вартість його ремонту перевищила б 731 тис. грн. Щодо авто Citroën C4 Cactus, то його вартість без пошкоджень становила 411 тис. грн, а ремонт також суттєво б перевищував цю суму.

Пошкодження у третьому авто Mercedes-Benz B 170 були не настільки масштабні, вартість ремонтних робіт становила 48,8 тис. грн.

Власники трьох пошкоджених авто звернулись до суду, щоб відсудити компенсацію в ЛКП «Зелений Львів», адже саме на балансі цього підприємства перебуває парк «Залізна вода», де росло дерево. У суді представник відповідача виступив проти задоволення цивільного позову.

Дослідивши матеріали справи, суддя Дмитро Теслюк частково задовольнив позови власників авто. Під час визначення суми компенсації було враховано розмір завданої шкоди, який складає різницю між ринковою вартістю авто на момент пошкодження та їх вартістю у пошкодженому стані.

Відтак ЛКП «Зелений Львів» зобов’язали виплатити власнику Mercedes-Benz E 220 339,2 тис. грн, власнику Citroën C4 Cactus 353,1 тис. грн, а також власнику пошкодженого Mercedes-Benz B 170 компенсують 48,8 тис. грн. Усім водіям комунальники також мають компенсувати судовий збір та вартість автотоварознавчої експертизи.

На рішення суду ще може бути подана апеляція.