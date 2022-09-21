Франківський районний суд Львова зобов’язав ЛКП «Вулецьке» виплатити компенсацію львів’янці, на чиє авто впали кілька брил снігу. Комунальники мають відшкодувати жінка 100 тис. грн на ремонт авто.

Як вказано у рішенні суду, 22 лютого 2021 року на вул. Левинського на автомобіль Fiat Fiorino впало одразу три снігові брили, унаслідок чого автомобіль зазнав пошкоджень. Власниця авто звернулась до суду, щоб відсудити витрати на ремонт авто.

Будинок, з якого впали брили, обслуговує ЛКП «Вулецьке», яке мало б прибрати снігові брили з покрівлі будинку. У суді комунальники виступили проти цивільного позову, зазначивши, що від мешканців не надходило звернень про незадовільний стан утримання покрівлі. Також представник ЛКП заявив, що на цій прибудинковій території немає спеціальних паркомісць, а тому водійка на свій ризик залишила там авто.

Дослідивши матеріали справи, суддя Юрій Ванівський задовольнив цивільний позов власниці авто та зобов’язав ЛКП «Вулецьке» виплатити 100 тис. грн компенсації. На рішення суду ще може бути подана апеляція.