Залізничний районний суд Львова зобов’язав департамент містобудування ЛМР та Залізничну РА виплатити понад 120 тис. грн водійці, на чиє авто впало дерево під час сильного буревію у Львові.

Як вказано у рішенні суду, 25 червня 2021 року Ірина Демків припаркувала своє авто Toyota Auris на вул. Вернигори (поблизу храму св. Ольги і Єлизавети). У той день у Львові був сильний буревій і на автомобіль жінки впала тополя. Причиною падіння дерева був його незадовільний стан, оскільки воно було уражене прикореневою гниллю, а його вік сягав уже 80 років.

Жінка звернулась до суду, щоб відсудити компенсацію на ремонт свого авто, який складав 120 тис. грн. Проте комунальники (ЛКП «Зелений Львів» та ЛКП «Левандівка») стверджують, що дерево не було на їх балансі, таку ж відповідь надали й у Залізничній райадміністрації та департаменті містобудування ЛМР.

Адвокат позивачки наголосив, що департамент містобудування ЛМР повинен був визначити балансоутримувача зелених насаджень на вул. Вернигори, а до повноважень райадміністрації входить розпорядження про видалення аварійних дерев.

Дослідивши матеріали справи, суддя Іванна Іванюк зобов’язала департамент містобудування ЛМР та Залізничну РА виплатити водійці 120 тис. грн майнової шкоди. На рішення суду може бути подана апеляція.