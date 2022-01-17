У центрі Самбора через шквальний вітер впало дерево і важко травмувало перехожу. Інцидент трапився на вулиці Івана Франка, 21, повідомили 17 січня у Самбірській міській раді.

«Жінку 59-річного віку з множинними переламами ребер доправили у лікарню. Стан пацієнтки стабільний», – зазначено у повідомленні.

Як видно з відео, дерево росло на тротуарі біля огорожі житлового триповерхового будинку. У коментарях до повідомлення міськради місцеві мешканці зазначили, що неодноразово писали заяву до відповідних служб із проханням зрізати це дерево.

Нагадаємо, синоптики оголошували на 17 січня штормове попередження. Вдруге за чотири дні Львівщиною пройшла снігова буря з хуртовиною, шквальним вітром. У п'ятницю через схожу погоду у Пустомитах впала святкова міська ялинка.