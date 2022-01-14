У центрі міста Пустомити від поривів сильного вітру впала міська ялинка. Інцидент трапився ввечері 14 січня біля приміщення міської ради. В той час на Львівщині були сильні пориви вітру, снігова гроза, синоптики повідомляли про штормове попередження.

Про падіння ялинки повідомили близько 6 вечора у місцевій групі «Пустомити-on-line». Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Хоча, як розповіли ZAXID.NET місцеві мешканці, буквально перед падінням ялинки підлітки робили біля неї фото. За словами очевидців, ялинка впала десь о 17:30, але вже близько 16:00 вона вже була похилена.

Ялинка впала на приміщення міської ради у Пустомитах (фото Світлани Терлецької)

Наразі немає офіційної реакції міської ради з цього приводу. Та згодом мешканці Пустомит повідомили, що ялинку вивезли і площу очистили.

Прикметно, що ялинку у Пустомитах подали на конкурс «Найкраща ялинка Львівщини-2022» і станом на 3 січня за результатами голосування вона вже була у трійці лідерів. Хоча до кінця голосування опустилася у рейтингу.

Нагадаємо, у Маріуполі стався схожий випадок. 19 грудня від сильно вітру там пошкодилася конструкція головної міської ялинки і її верхівка впала.