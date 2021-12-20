Попередньо відомо, що зламалася конструкція ялинки

У неділю, 19 грудня, близько 17:00 на Театральній площі в центрі Маріуполя впала головна міська ялинка. За словами очевидців, це сталося через сильний вітер, повідомляє місцевий сайт «0629».

Впала верхівка ялинки, при цьому вона продовжувала світитися.

«На щастя, ніхто не постраждав. Проте деякі городяни, які гуляли поблизу, почали красти ялинкові прикраси», – повідомляє видання.

Попередньо відомо, що зламалася конструкція ялинки. Для демонтажу конструкції приїхав автокран, але у водія виникли труднощі із паркуванням на площі.

Момент падіння ялинки зафіксувала камера відеоспостереження «Формат».

Головну ялинку Маріуполя почали встановлювати 11 грудня. Новорічні вогні на ній запалили у ніч на 19 грудня.