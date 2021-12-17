Відкриття головної міської ялинки стало першою офіційною подією цьогорічних святкувань

Ввечері 17 грудня у Львові урочисто відкрили головну святкову ялинку. Її засвітили на площі перед Львівською оперою міський голова Львова Андрій Садовий, пластуни, які передали Вифлеємський вогонь, хористи капели «Дударик».

«Я хочу побажати всім львів’янам та гостям міста миру, добра і любові. Давайте більше часу будемо проводити з родинами. Нехай цей сніг чи дощ, що зараз падає, змиє все погане і залишить тільки хороше. Слава Львову і слава Україні!», – привітав усіх мер Львова.

Далі відкриття продовжив святковий концерт від радіо «Люкс ФМ».

фото Романа Балука

Нагадаємо, цього року ялинку висотою 17 метрів подарував Львову Василь Козленко, мешканець с. Оброшине. як віддяку за ялинку мер подарував йому статуетку лева та інші подарунки. Ялинка прикрашена світлом, яке доповнили іграшки у вигляді ромбів, різдвяних «павуків». Довкола святкового дерева поставили мистецьку огорожу, яку створили за ескізами відомої львівської художниці Дарії Альошкіної. Святкову ілюмінацію у центрі Львова за 4,6 млн грн зробила одеська компанія «К-Енерджи Україна».

Відкриття ялинки стало першою офіційною подією цьогорічної програми новорічно-різдвяних святкувань. З повним переліком подій можна ознайомитись тут.