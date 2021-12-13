На площі перед Львівською оперою встановили головну ялинку міста, яка тішитиме львівְ’ян і гостей міста впродовж новорічно-різдвяних свят. Її прикрасять ілюмінацією і традиційними іграшками у теплих кольорах з елементами білого. А офіційно відкриють у пְ’ятницю, 17 грудня. 18-метрове дерево росло у селі Оброшине, за кілька кілометрів від міста. Його подарував мешканець села Василь Козленко.

Пан Василь посадив дерево 35 років тому. Деревце ще малим він привіз зі Східниці. За цей час воно виросло до 18 метрів. «Трошки було шкода ялинки. Але така ідея в мене була давно. Святий Миколай всі подарунки роздає. А я вирішив наслідувати його традицію і подарувати Львову таку красуню», — розповідає власник ялинки Василь Козленко.

Зрізали ялинку команда комунальників ЛКП «Зелений Львів». Вони щорічно обирають, зрізають і привозять головне різдвяне дерево.

«Цього разу нам доведеться трохи більше постаратися, бо є багато ускладнень і ще далеко від центральної дороги, куди потрібно покласти ялинку. Тому будемо її спочатку зрізати, акуратно покладемо на ділянку подвір’я, а потім за допомогою крана завантажимо на платформу», — пояснює озеленювач ЛКП «Зелений Львів» Ростислав Куземський.

Ялинку успішно зрізали, майже всі гілки вціліли. Опісля – завантажили на тягач. І вже за кілька годин привезли головне новорічне дерево Львова на своє місце — площу перед Оперним театром.

«Ми цього року підготували нову концепцію новорічно-різдвяного освітлення, ілюмінацію. Вона буде в таких жовтих кольорах, теплого кольору з домішуванням білого», — каже директорка міського департаменту розвитку Наталія Бунда.

Офіційне відкриття ялинки запланували на п’ятницю, 17 грудня. Святкове шоу з ведучими Люкс ФМ і зірковими гостями стартує о 16:00.

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