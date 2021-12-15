Відкриття ялинки заплановане у п'ятницю, 17 грудня

У п’ятницю, 17 грудня, у центрі Львова урочисто відкриють святкову ялинку. Ведучі радіо «Люкс ФМ» проведуть розважальне шоу.

«Ефір вечірнього шоу "16+" ми проведемо просто з площі перед Оперним! Ведучі Люкс ФМ Діана Луцишин та Андрій Ферцак беруть море люкс-подарунків та зіркових гостей! Мешканці та гості Львова зможуть побачити, як виглядає радіо зсередини», – запрошують на відкриття діджеї радіо.

Ведучі радіо «Люкс ФМ» проведуть розважальне шоу

Під час відкриття ялинки виступить Павло Табаков та вихованці його творчої школи, гурт «Дикобраз».

Відкриття ялинки заплановане 17 грудня о 16:00.

Нагадаємо, головну ялинку міста встановили 13 грудня. Її прикрасять ілюмінацією і традиційними іграшками у теплих кольорах з елементами білого. 18-метрове дерево подарував мешканець села Оброшине Василь Козленко.