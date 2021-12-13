«Дударик» вже готує нову виставу – рок-оперу «Коза Дереза»

У Львові вже традиційно 18 та 19 грудня відбудеться мюзикл для дітей «Пригоди святого Миколая» у виконанні хорової капели «Дударик». Вистави відбудуться у двох локаціях. Дві вистави покажуть 18 грудня у Центрі Довженка на Сихові. У неділю, 19 грудня, дійство також відбудеться двічі у Львівській національній філармонії. Початок о 16:00 та 18:00. Зазначимо, що мюзикл-казку «Пригоди святого Миколая» хорова капела «Дударик» щороку презентує глядачам уже з 2016-го року.

«У 2015 році дуже популярною була пісня Леонарда Коена «Hallelujah!». Це був той випадок, коли мелодія міцно засідає в голові і не відпускає. Ось так я й підставив слова: «Миколає, Миколає…», далі створив куплет. І вирішив, що з цього може вийти щось значно більше, ніж просто кавер на популярну мелодію. Почав обирати героїв та розкручувати сюжет. Вийшов простий сценарій з добре знайомим героями та традиційними ситуаціями: ангели, чортики, їх протистояння і врешті примирення та покаяння неслухів», – розповів про створення мюзиклу керівник капели «Дударик» Дмитро Кацал.

У мюзиклі звучать кавери на відомі пісні Queen, Beatles, Scorpions, AC/DC та інших відомих виконавців.

Вартість квитків від 2оо до 350 грн. Квитки на вистави у центрі Довженка можна придбати за посиланням, у Львівській філармонії – тут.

Також Дмитро Кацал розповів, що «Дударик» готує нову виставу. Це буде рок-опера «Коза Дереза», яка створена на основі однойменної і добре всім відомої казки на музику Миколи Лисенка.

«Від Лисенка ми залишили мелодію, аранжування абсолютно нове, сучасне, полістилістичне – фан, рок, реп тощо. Це буде масштабне, вибухове дійство – балет, мультимедіа, оркестр. Коза – дівчина, що вступає у місто до вишу, її зауважив продюсер (Дід), від якого вона потім успішно втікає. Сценарій «сімейний» з фокусом на старші класи і вище, я би сказав, часом навіть студентський. Ставити будемо в театрах опери і балету», – анонсував Дмитро Кацал.

Нагадаємо, що у жовтні цього року чоловіча хорова капела «Дударик» відсвяткувала 50-річний ювілей.