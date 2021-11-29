Вже цього тижня у Львові запрацюють дві резиденції святого Миколая

У Львові цьогоріч буде діяти декілька резиденцій святого Миколая. Для дітей передбачені розваги, невеличкі вистави, колядування та найважливіше – зустріч зі святим Миколаєм. Резиденція на Знесінні почне працювати вже 3 грудня. Ще одна, у Парку культури та відпочинку, відчинить свої двері 4 грудня та працюватиме аж до 4 січня. У Музеї народної архітектури і побуту у Львові ім. Шептицького (Шевченківський гай) хатинка святого Миколая працюватиме з 16 по 19 грудня.

Уже восьмий рік резиденція святого Миколая діє на Знесінні на території Kavalier Boutique Hotel, що на вул. Старознесенській, 70. Свою роботу вона розпочинає 3 грудня, а працюватиме до 19 грудня.

Резиденція на Знесінні працює вже восьмий рік (фото Kavalier Boutique Hotel)

«Це індивідуальна зустріч зі святим Миколаєм та його помічниками ельфами у його затишній резиденції, де Чудотворець захоплює діток цікавими розповідями, вислуховує усі побажання і дарує цікаві подарунки», – повідомляють організатори.

У резиденції ZAXID.NET розповіли, що у вартість квитка входить іграшка та солодкий подарунок. У вартість вечірнього квитка, який діє з 18:00 до 20:00, також включено какао. Діти ростом до 120 см можуть відвідати Миколая у супроводі одного дорослого. Вхід дорослих дозволена за умови сертифікату про вакцинацію.

У будні вартість квитків: з 18:00 до 20:00 – 410 грн (у вечірній квиток входить какао), з 10:00 до 18:00 – 320 грн. У вихідні ціна становитиме 490 грн та 370 грн відповідно. У вівторок до 14:00 є безкоштовний вхід для дітей з інвалідністю та дітей-сиріт (за наявності посвідчень). Для груп від 10 до 30 осіб діє знижка 10% від вартості, групи понад 30 осіб – 20% знижки. У вихідні та святкові дні знижки не діють. Вихідний день – понеділок. Необхідний попередній запис за тел.: +38 093 884 57 07.

Виручені кошти організатори спрямують на благодійність.

Додаткова інформація доступна за посиланням.

Ще одна резиденція запрацює цього тижня у суботу, 4 грудня, у Парку культури та відпочинку. Її, як і минулоріч, облаштували у Park Time Terrace (вхід із вул. Болгарської, 4а). Резиденція працюватиме щоденно з 12:00 до 19:00 до 4 січня. Вхід для дитини та одного дорослого 250 грн. 18 та 19 грудня ціна квитка 350 грн.

«У цю вартість входить невеличка вистава, яка триває приблизно 15 хвилин. Із дітьми бавляться, співають. Потім відбувається індивідуальна зустріч із Миколаєм. Діти отримують солодкий подарунок та сертифікат на 150 грн у розважальний центр», – розповіли ZAXID.NET у резиденції.

Резиденція у Парку культури працюватиме до 4 січня (фото організаторів)

Необхідне попереднє бронювання місця за номером 098 87622248.

Музей народної архітектури і побуту у Львові ім. Кл. Шептицького (Шевченківський гай) запрошує на казкову театралізовану екскурсію «До хатинки Миколая». Екскурсії проводитимуть із 16 по 19 грудня. Вартість квитка 200 грн (1 дитина + 1 дорослий).

«Святий Миколай до своїх іменин облаштував у Шевченківському гаю хатинку, у якій разом із янголятами готується до зустрічі з маленькими друзями. Усі чемні дітки, відвідавши театралізовану екскурсію, зустрінуться зі святим Миколаєм та отримають яскраві враження та подарунок», – повідомляють організатори.

Фото Музею архітектури й народного промислу

Під час мандрівки за маршрутом на дітей чекають знайомство з Гайовичком, який супроводжуватиме їх, а також зустріч із Антипком, який перешкоджатиме потрапити до хатинки Миколая. У давній бойківській церкві ангелик розповість дітям про дитинство святого Миколая. Також під час екскурсії діти візьмуть участь в ігровому дійстві « Від зернини до хлібини». Відвідувачів почастують трав’яним чаєм із кренделиками. Завершенням стане зустріч із святим Миколаєм.

Свято розраховане для дітей 6-9 років, групи до 20 осіб. Тривалість – 1 год. 15 хв.

16-17 грудня – групові екскурсії (до 20 осіб). Квитки можна придбати за посиланням.

18-19 грудня – індивідуальне відвідування. Квитки за посиланням. Також квитки можна придбати у касі музею в день проведення заходу.

Контакти помічниці святого Миколая : 093 48 55 496 (Viber), 097 32 11 131 (пн-пт з 10:00-18:00). Більше інформації за посиланням.

Зазначимо, що минулоріч резиденції святого Миколая діяли ще на Сихові у Центрі Довженка, а також у Митрополичих садах, що біля Собору святого Юра. Чи працюватимуть вони також цьогоріч, наразі невідомо.