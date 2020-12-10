У Львові цьогоріч буде діяти аж п'ять резиденцій святого Миколая. Тож, якщо ваші діти мріють побачити Миколая, така можливість є. Одну резиденцію вже відкрили, ще одна почне працювати у вихідні. Ще три локації діятимуть лише день-два напередодні свята Миколая.

Уже розпочала роботу резиденція на Знесінні на території Kavalier Boutique Hotel , що на вул. Старознесенській, 70. Зустрітися зі святим Миколаєм можна в його хатинці. Діти отримують приємні подарунки, а також їх пригощатимуть какао. Спілкування відбувається із дотриманням карантинних норм. Діятиме резиденція до 20 грудня. Для відвідин необхідно зареєструватися за номером ‭‎0931704050.

Більше інформації за посиланням.

Уже в неділю, 13 грудня, запрацює резиденція святого Миколая у Парку культури та відпочинку. Відкриття заплановане на 12:00. Її облаштували у Park Time Terrace (вхід із вул. Болгарської, 4а). На гостей чекають маленькі різдвяні вистави та зустріч із Миколаєм, який має для кожного невеличкий подарунок.

«У парку будуть розміщені вказівники до хатинки Миколая, де вас обов'язково зустріне Гуцул-Сніговик, а він точно знає, де запаковує подарунки Чудотворець. З Миколаєм можна порозмовляти і поділитися мріями, а біля хатинки вам впаде у вічі чарівна скринька для дитячих листів, які можна буде написати у самій резиденції», – повідомили організатори.

Різдвяна резиденція у парку працюватиме до 6 січня 2021 року. Зголоситися до відвідин можна за телефоном: 098 7622248, 050 8174685. Усі заходи відбуватимуться із дотриманням карантинних норм: виставу переглядатимуть одночасно не більше 15 дітей, приміщення буде провітрюватись, а у хатинці будуть антисептики. На вході Ельф перевірятиме температуру, а вхід дозволено лише у захисних масках.

Резиденція у Музеї народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького (Шевченківський гай). Тут хатинка святого Миколая працюватиме лише 17 та 18 грудня . Дітей та їхніх батьків запрошують на театралізовану екскурсію «До хатинки Миколая». На вас чекають знайомство з Гайовичком, який супроводжуватиме музейними стежками до Миколая, та зустріч із бешкетником Антипком. У давній бойківській церкві Янгол розповість про дитинство святого Миколая. А у старому млині Мірошниця частуватиме трав’яним чаєм із кренделиками.

Екскурсія розрахована на дітей 6-9 років. Тривалість – 1 год. 15 хв. Кількість учасників у групі: 20 осіб (і діти, і дорослі). Вартість: 130 грн з особи (без подарунка). Для 2 керівників групи – вхід безкоштовний. Для участі в екскурсії необхідний попередній запис. Більше інформації про екскурсію та умови участі – за посиланням.

Також два дні, але 18 і 19 грудня , працюватиме оселя святого Миколая у Митрополичих садах, що біля Собору святого Юра. Там діти зможуть взяти участь у виставі-квесті та скуштувати какао.