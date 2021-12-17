Святкову ілюмінацію у центрі Львова за 4,6 млн грн зробила одеська компанія «К-Енерджи Україна», що перемогла у тендері від ЛКП «Львівсвітло». Креслення нового оздоблення виконані за концепцією львівських митців Ольги Кравченко, Романа Зілінка, Остапа Лозинського та Дарії Альошкіної – ідеться про елементи гуцульського різдвяного «павука» і традиційні зірки.

Як пише видання «Наші гроші. Львів», окрім виготовлення ілюмінацій, фірма-переможець також встановила і підключила її, а потім має ще демонтувати. За словами депутатки ЛМР, голови комісії фінансів та планування бюджету Наталії Шелестак, на прикраси із міського бюджету виділили 3,4 млн грн, решту оплатили спонсори.

«Львівсвітло» прийшло до нас за грошима вже коли фактично провели тендер. І ми таки погодили це фінансування, оскільки звучали звинувачення, що ми крадемо Різдво у людей. Але насправді ідеться про нову ілюмінацію, а цілком можна було використовувати те, що вже є», – сказала Наталія Шелестак.

Раніше про те, що цьогоріч місто використає для святкового оформлення стару ілюмінацію, говорив і міський голова Львова Андрій Садовий: «Щодо ілюмінації, у нас вона вже старенька. Інші міста виділяють в десятки більше коштів. А Львів буде зі скромною ілюмінацією».



ТОВ «К-Енерджи Україна зареєстроване» в Одесі, а його власником є Денис Крук. З початку 2021 року фірма отримала держзамовлень на 86 млн грн, більшість – на електромонтажні послуги та влаштування освітлення.