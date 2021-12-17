13 грудня до Львова привезли ялинку, що цьогоріч буде головним символом зимових свят у місті. Урочисте відкриття ялинки заплановане на п'ятницю, 17 грудня. ZAXID.NET розповідає, якими були головні міські ялинки Львова у різні роки, де їх встановлювали і чим прикрашали.

До приходу радянської влади українці Галичини відзначали День святого Миколая, Різдво і Новий рік 14 січня. Традиція встановлювати міську ялинку і святкувати Новий рік 1 січня виникла в процесі боротьби Радянського союзу із релігійністю. У Львові міську новорічну ялинку почали встановлювати наприкінці 1940-х років, у післявоєнний час.

Одна з перших післявоєнних головних міських ялинок Львова, 1949 рік

Де встановлювали ялинку у Львові

Спочатку головну міську ялинку у Львові встановлювали на площі перед Оперним театром, але у 1952 році там з'явилось погруддя Леніну, тож у наступні 25 років дерево ставили на місці нинішнього пам'ятника Тарасові Шевченку. Колись там був пам'ятник королю Яну Собеському ІІІ, а після його перевезення до Польщі 1950-го року місце було вільним аж до 90-х років.

Такою була львівська ялинка на проспекті Свободи перед зустріччю 1956 року

На початку 1970-х років у Львові завдяки дисидентському руху почала відроджуватись традиція різдвяних вертепів. Колядники не боялись збиратись і біля головної ялинки міста, тож влада вирішила перенести її до входу у Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького, що поблизу тодішнього управління КДБ (тепер – СБУ).

Вертеп у Львові у 1972 році, після якого радянська влада заарештувала 19 людей, серед яких були Василь Стус, Ігор Калинець, Стефанія Шабатура та інші

«На проспекті Свободи, де зараз знаходиться пам'ятник Шевченку, після війни упродовж чверть віку встановлювали велику ялинку, під якою артисти, ряжені під Діда Мороза й Снігуроньку, виступали перед дітворою, а на весь час зимових шкільних канікул встановлювали велику ляльку Діда Мороза, біля якої не бракувало бажаючих сфотографуватися. Починаючи з 1970-х років, коли під ялинкою почали збиратися колядники, з розпорядження ідеологів її почали демонтувати перед Різдвом, а потім було придумано елегантний хід – ялинку з центра перенесли в сквер перед Парком культури при вул. Дзержинського (тепер Вітовського), де сусідство КДБ запал колядників дещо охолоджувало», – згадує історик Андрій Дорош.

Ялинка у Львові на місці сучасного пам'ятника Тарасові Шевченку, 1969 рік

Приготування міської ялинки до зимових свят, орієнтовно 60-70 рр.

Згодом міська ялинка таки повернулась на площу перед Оперним театром, де вже не було погруддя «вождя», і вже багато років її встановлюють саме там.

Також у місті встановлювали районні ялинки, як це роблять і сьогодні.

Районна ялинка на перехресті вулиць Личаківської і Солодової (біля Винниківського ринку), початок 1960-х років

Районна ялинка на перехресті вулиць Зеленої, Переяславської і Студентської, 1980-ті роки

Як прикрашали головну ялинку Львова у різні роки

У час, коли головну ялинку встановлювали на львівській «клумбі», навколо неї на високому подіумі розставляли великі іграшки – фігури звірів, Діда Мороза та Снігуроньки. Так було до кінця 1980-х років, коли на клумбі вирішили встановити пам'ятник Тарасові Шевченку. Верхівку ялинки прикрашала червона радянська зірка.

Напередодні нового 2012 року львівську ялинку прикрасили різдвяними янголами, виготовленими у Ватикані. Упродовж наступних 10 років місто кілька разів змінювало підхід до оформлення міської ялинки та центру міста на зимові свята. Так, у 2012-2013 роках дерево прикрашали яворівськими іграшками, виготовленими майстрами Оксаною Когут та Остапом Сойкою. У 2013 році до оздоблення додали прикраси у вигляді герба та символів Євросоюзу, хоча спочатку ішлося про те, аби через події на Євромайдані взагалі не встановлювати ялинку.

У 2016 році на львівській ялинці оновили ілюмінацію, а в 2017 місто вирішило відмовитись від іграшок і прикрасити ялинку у європейському стилі – для цього за кордоном придбали 8-кілометрову жовту гірлянду.

Цього ж року місто уперше звернулось до митців, аби ті допомогли із концепцією оформлення міста на свята. Головними елементами оздоблення на ці зимові свята у Львові будуть різдвяний павук та зірка. Вже 17 грудня львів'яни побачать нові прикраси на власні очі.

*У матеріалі використані фото та спогади зі сайту Центру міської історії Центрально-Східної Європи