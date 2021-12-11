До таких екстраординарних способів захисту в парку вдаються вже другий рік поспіль

У Парку культури імені Богдана Хмельницького встановили металеві каркаси на хвойні дерева. Таким чином адміністрація парку хоче вберегти цінні породи від браконьєрів – щоб їх не вкрали перед новорічно-різдвяними святами.

Як пише «Суспільне», ґрати зварили зі старих огорож для дитячих атракціонів у парку. До таких екстраординарних способів захисту в парку вдаються вже другий рік поспіль, оскільки лише у 2019 році із парку вкрали 30 дерев.

«Звісно в нас є камери, але це ж не рятує. Нам не цікаво навіть зловити того, хто вже зрізав. Нам важливо зберегти й захистити. Ми обгороджуємо рідкісні дерева хвойні. Це не прості дешеві ялинки, які ніби шкода, але по суті їх багато. Це рідкісні дерева, які ми привозимо зі всієї України, з-за кордону», – пояснює директор Парку культури Олександр Молодий.

У 2019 після крадіжок деяких дерев у парку вирішили решту фарбувати спеціальною речовиною, обприскувати різними сумішами, проте це не допомогло. Натомість металеві каркаси виявилися дієвим способом захисту. Ними захистять приблизно 20 цінних хвойних дерев, а приберуть огорожі наприкінці січня.

Нагадаємо, що тиждень тому Снопківському парку затримали 60-річну львів’янку, яка зрізала молоду ялинку.