На понеділок, 17 січня, у Львові та області оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують сильні хуртовини, пориви вітру та ожеледицю.

За інформацією Львівського гідрометцентру, 17 січня очікуються пориви вітру до 28 м/с, місцями сильні хуртовини та мокрий сніг. Подекуди прогнозують налипання мокрого снігу та ожеледицю. Температура вночі 0-5°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.

У вівторок, 18 січня, буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер 9-20 м/с. Температура вночі 4-9°С морозу, вдень від 4°С морозу до 1°С тепла.

У середу, 19 січня, істотних опадів синоптики не прогнозують. У горах температура вночі 12-14°С морозу, вдень від 1°С морозу до 4°С тепла. В місті вдень 4-9°С морозу.

У четвер, 20 січня, лише в другій половині дня прогнозують сніг, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 2-7°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.