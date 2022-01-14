Укргідрометцентр прогнозує відносно теплу погоду у західному регіону на вихідні 15-16 січня із похолоданням ближче до початку робочого тижня. Утім в Карпатах температури вище 0 градусів не передбачається.

Львівська область

У Львівській області упродовж вихідних зберігатиметься похмура погода. 15 січня, у суботу, синоптики прогнозують температуру повітря від 1 до 3 градусів морозу уночі і від 0 до 2 градусів тепла удень. Без істотних опадів. Вітер – 7-12 м/с.

16 січня, у неділю, вдень також температура буде близько 0, а от уночі похолодає до 4-6 градусів морозу. Без опадів, вітер – 5-10 м/с.

Тернопільська область

У Тернопільській області у суботу, 15 січня, температура повітря упродовж доби буде близько 0. Істотних опадів не передбачається, вітер – 7-12 м/с.

У неділю, 16 січня, температура повітря удень буде близько 0 градусів, уночі – 2-4 морозу. Без опадів, вітер – 5-10 м/с.

Івано-Франківська область

На Івано-Франківщині у суботу, 15 січня, уночі можливий сніг, але температура повітря упродовж доби буде близько 0 градусів. Вітер – 7-12 м/с.

А в неділю, 16 січня, після денної температури у 0 градусів вночі почне холодати – до 8 градусів морозу. Без опадів, вітер – 5-10 м/с.

Чернівецька область

На Буковині температура повітря упродовж суботи, 15 січня, коливатиметься близько 0. Уночі можливий сніг, удень – без істотних опадів. Вітер – 7-12 м/с.

16 січня, у неділю, удень в Чернівецькій області ще буде до 2 градусів тепла, а от вже уночі стовпчики термометрів опустяться до 10-12 градусів морозу.

Закарпатська область

У суботу, 15 січня, у Закарпатській області вночі падатиме сніг, температура повітря упродовж доби коливатиметься від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вітер – 7-12 м/с.

В неділю, 16 січня, у Закарпатті від 0 градусів удень похолодає до 7-9 градусів морозу уночі. Опадів не передбачається, вітер – 5-10 м/с.

Волинська область

У Волинській області в суботу, 15 січня, опадів не передбачається, як і суттєвих морозів чи тепла – стовпчики термометрів показуватимуть близько 0 градусів. Вітер – 7-12 м/с.

У неділю, 16 січня, на відміну від інших західних областей, на Волині сильне похолодання не очікується: 2 градуси тепла удень, 3 морозу – уночі. Без опадів, вітер – 5-10 м/с.

Рівненська область

Погода у Рівненській області у суботу, 15 січня, не вирізнятиметься з-поміж інших західних областей – близько 0 градусів упродовж доби, без істотних опадів, вітер – 7-12 м/с.

16 січня, у неділю, так само, як і на Волині, на Рівненщині буде відносно тепло: близько 0 – удень, до 4 морозу – уночі.

А що в Карпатах?

Попри не надто зимову погоду упродовж майже усіх вихідних, у гірському регіоні буде морозно. Наприклад, у Славську та Орявчику на Львівщині температура повітря удень буде 2-3 градуси морозу, уночі – до 9-12 нижче нуля. Та снігу синоптики не прогнозують.

У Драгобраті в Закарпатській обалсті буде ще холодніше – від 7-8 градусів морозу удень до 14 уночі. Утім, теж без свіжого снігу. Буковель на вихідні 15-16 січня потішить сонячною погодою і морозом від 5-6 до 12-13 градусів. Без опадів.