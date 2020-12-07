Сильні пориви вітру зламали дерево у парку «Залізна вода»

Сильні пориви вітру зламали дерево у парку «Залізна вода». Гілки впали на два автомобілі, що були припарковані на вул. Стуса, 14 у Сихівському районі. Гілки зламали паркан та пошкодили обидва автомобілі. Про подію близько 9 години ранку у понеділок, 7 грудня, у Telegram-каналі Варти-1 повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

За інформацією прес-служби ЛМР,за минулу ніч внаслідок поривів сильного вітру зафіксовано кілька пошкоджень дерев. В основному це відколені гілки. У Сихівському районі виявили 5 пошкоджень, але це не окремі дерева. Це одне дерево, що розкололося на частини, які впали на два автомобілі. Також в ЛМР зазначили, що на вул. Науковій, 3 дерево впало на тротуар, але нічого не пошкодило. Також відкололася гілка на просп. Чорновола. А на на вул. Головацького, 7 впала ліпнина з будинку. Також дерево впало на вул. Личаківській на кінцевій трамвая №2. Дерево частково перегородило трамвайну колію, тому трамвай №2 тимчасово курсує на Погулянку. Зараз на місцях працюють ремонтні бригади.

Дерево частково перегородило трамвайну колію

Як повідомили у ДСНС Львівщини, рятувальників до ліквідації не залучали. Також, станом на ранок понеділка, 7 грудня, в області подій, де би була необхідність залучення пожежно-рятувальних підрозділів, не виникало.

Нагадаємо, як раніше повідомляв ZAXID.NET, в найближчі дні на заході України очікуються штормові вітри. До слова, за прогнозом Укргідрометцентру, в понеділок, 7 грудня, погоду в Україні визначатиме холодний антициклон з північного сходу. Опадів не буде, а швидкість вітру без поривів становитиме від 7 до 12 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, у західних областях місцями 0-5° морозу; вдень від 1° тепла до 4° морозу, на Закарпатті 7-12° тепла.