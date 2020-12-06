Сильні вітри, які прийшли на захід України, зокрема – до Львова ще увечері минулого четверга, залишаться тут і на найближчі два дні, свідчить прогноз погоди від Українського гідрометцентру. Окрім заходу, штормовий вітер також очікується у Приазов’ї.

«За даними Укргідрометцентру, 7 грудня у західних областях та Приазов'ї пориви вітру 17-22 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», – сказано у штормовому попередженні від рятувальників.

За прогнозом Укргідрометцентру, в понеділок, 7 грудня, погоду в Україні визначатиме холодний антициклон з північного сходу. Опадів не буде, а швидкість вітру без поривів становитиме від 7 до 12 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, у західних областях місцями 0-5° морозу; вдень від 1° тепла до 4° морозу, на Закарпатті 7-12° тепла.

У вівторок, 8 грудня, в Україні без суттєвих опадів, лише місцями в південній частині країни, Карпатах і Закарпатті очікується невеликий сніг і дощ, слабка ожеледь. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у західних, південних та Донецькій областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних областях та південній частині вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла (на Закарпатті та на крайньому півдні країни вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла); на решті території вночі 5-10° морозу, у східних та північно-східних областях до 14° морозу, вдень 0-5° морозу, процитувала прогноз синоптиків агенція «Інтерфакс-Україна».