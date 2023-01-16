Водій авто Škoda Fabia скоїв наїзд на 45-річного львів’янина на перехресті вулиць Кульпарківська та Перфецького

Ввечері у неділю, 15 січня, у Львові трапились дві аварії на пішохідних переходах, обох людей з травмами доставили до лікарень. Про це повідомляє Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні, перша аварія трапилась на перехресті вулиць Кульпарківська та Перфецького о 18:50. Водій авто Škoda Fabia, 21-річний житель одного з сіл Львівського району, скоїв наїзд на 45-річного львів’янина. Чоловік переходив проїзну частину в межах пішохідного переходу. Внаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

Ще одна ДТП сталась близько 22:00 на вулиці Науковій у Львові. Там 29-річний мешканець одного з сіл Яворівського району, керуючи автомобілем Volkswagen Caddy, скоїв наїзд на 29-річну львів’янку, яка переходила проїзну частину в межах пішохідного переходу. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

Слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Проводяться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини подій.