Судячи з оперативних фото поліції, пішохідний перехід був освітлений, тобто водій мав можливість побачити жінку.

Залізничний районний суд Львова визнав винним у вчиненні смертельної ДТП водія львівської маршрутки, однак звільнив його від тюремного ув’язнення, встановивши три роки іспитового терміну.

Як вказано у вироку суду за 10 січня 2023 року, аварія трапилась 9 вересня 2022 року на вул. Любінській біля будинку №92. Водій маршрутки №51 («Успіх БМ») був неуважним, не зменшив швидкість перед нерегульованим пішохідним переходом та збив 71-річну жінку, яка переходила дорогу. Судячи з оперативних фото поліції, пішохідний перехід був освітлений, тобто водій мав можливість побачити жінку. Вона померла від важких травм.

У суді 40-річний водій визнав свою провину, просив суворо не карати та заявив, що відшкодував збитки потерпілій стороні. Родичка загиблої просила суд суворо не карати водія, а також прокурор просив суд про призначення іспитового терміну.

Справу розглядав суддя Андрій Кирилюк, він визнав водія винним у смертельній ДТП та призначив покарання у вигляді п’яти років тюрми, однак його звільнили від відбування покарання з встановлення трьох років іспитового терміну. Протягом цього часу він має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання і роботи.