Судячи з опублікованих поліцією фото та відео, ДТП трапилася на пішохідному переході або поблизу нього

Увечері 9 вересня водій маршрутки №51 збив у Львові пенсіонерку. Жінка отримала важкі травми та потрапила до реанімації.

Як повідомила прес-служба Нацполіції Львівщини, аварія трапилася близько 20:00 на вулиці Любінській. Водій маршрутки №51, 40-річний мешканець одного з сіл Львівського району, наїхав на 71-річну жінку.

Судячи з опублікованих поліцією фото та відео, ДТП трапилася на пішохідному переході або поблизу нього, проте правоохоронці не уточнюють, чи перебувала постраждала в момент аварії на ньому. Внаслідок аварії жінка отримала важкі травми, її госпіталізували до реанімаційного відділення.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тяжкі травми постраждалому. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.