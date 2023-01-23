Внаслідок зіткнення автомобіль зазнав критичних ушкоджень, а двоє його пасажирок загинули на місці

На Хмельниччині внаслідок зіткнення автобуса з фургоном загинули двоє людей. Це 62-річна жінка та її 15-річна онука. У аварії також постраждала 42-річна водійка фургону, матір неповнолітньої загиблої. Хто саме спричинив ДТП, наразі невідомо, це встановлює поліція.

Аварія сталась у неділю, 22 січня, близько 12:00 години в селі Вербка Летичівської громади. «Відбулось зіткнення між автомобілем Peugeot Partner під керуванням 42-річної жительки міста Чортків та автобусом «Богдан», за кермом якого перебував 48-річний житель села Бережани», – повідомляє обставини аварії прес-служба поліції Хмельниччини.

У результаті ДТП двоє пасажирок автомобіля Peugeot 15 та 62 років від отриманих травм загинули на місці події.

Як повідомили на сторінці Чортківської міськради, у аварії постраждала головна спеціалістка відділу економічного розвитку та комунального майна Чортківської міської ради Наталія Мостовик. У аварії загинула її донька-десятикласниця та свекруха.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення.