На дорозі неподалік села Новоселиця водій Volkswagen Touareg на смерть збив 51-річного чоловіка

На Хмельниччині міський голова одного з населених пунктів Шепетівського району на смерть збив 51-річного пішохода. Після ДТП він втік з місця, але його розшукала поліція. Про якого саме міського голову йдеться, у прокуратурі не уточнюють. Однак у коментарі ZAXID.NET в прес-службі прокуратури зазначили, що чоловікові 63 роки.

Аварія сталася у неділю, 29 січня, неподалік села Новоселиця Шепетівського району. «Посадовець за кермом автомобіля Volkswagen Touareg, рухаючись в напрямку міста Полонне, здійснив наїзд на 51-річного пішохода. В результаті потерпілий від отриманих травм помер на місці події», – повідомляє прес-служба прокуратури Хмельниччини.

Після скоєного водій втік з місця. Втім, правоохоронцям за камерами відеоспостереження вдалось встановити авто та його власника. Наразі чоловікові вже повідомили про підозру, однак за якою саме статтею – у коментарі ZAXID.NET в прес-службі прокуратури відмовились повідомляти.

Зазначили лише, що сьогодні, 31 січня, посадовцеві обиратимуть запобіжний захід. По 208 статті КПК його наразі не затримували.



