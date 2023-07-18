Франц Скримський був обраний міським головою Полонного в 2020 році

Суд закрив кримінальне провадження щодо Полонського міського голови Франца Скримського, який у січні цього року наїхав на 51-річного чоловіка і поїхав з місця ДТП. Закрили справу через те, що потерпілі подали клопотання про відмову від обвинувачення. Прокуратура проти цього не заперечувала.

Нагадаємо, що у ніч на 29 січня Франц Скримський наїхав 51-річного велосипедиста неподалік села Новоселиця Шепетівського району. Після скоєного чоловік чоловік поїхав з місця і не надав потерпілому першу допомогу. Потерпілий внаслідок отриманих травм помер.

Йому інкримінували порушення ч.1 ст. 135 ККУ (залишення у небезпеці) та ч.2 ст. 286 ККУ (вчинення смертельної ДТП). Однак, як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі прокуратури, згодом підозру за статтею 286 зняли, бо «експертиза встановила, що чоловік не міг уникнути наїзду на велосипедиста, який лежав на дорозі». Тож залишилось лише обвинувачення за ст. 135, яка передбачала максимум до двох років тюрми.

У вівторок, 18 липня, прес-служба Хмельницького апеляційного суду повідомила, що справу закрили. Відомо, що письмові клопотання про відмову від обвинувачення й з проханням закрити кримінальне провадження до суду подали усі четверо потерпілих.

Обвинувачений підтримав клопотання. Погодилася з ним і прокурорка. Вона зазначила, що кримінальне правопорушення, яке інкримінують посадовцю, належить до форми приватного обвинувачення, а тому відмова потерпілого від такого обвинувачення є безумовною підставою для закриття кримінального провадження.

«Таким чином клопотання потерпілих щодо відмови від обвинувачення, пред'явленого [обвинуваченому], та закриття у зв'язку з цим даного кримінального провадження відповідає нормам кримінального та кримінально-процесуального законодавства, а відтак підлягають задоволенню», – зазначив суд.

Відтак справу закрили, а запобіжний захід у вигляді домашнього арешту скасували. Автомобіль повернули міському голові, а велосипед – потерпілим.

Додамо, що 63-річний Франц Скримський вперше був обраний мером Полонного в 2014 році. Згодом переобрався на другий термін в 2019 році.