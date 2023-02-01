Після наїзду на пішоходів автомобіль Peugeot з'їхав у кювет

У селі Ільпінь неподалік Рівного водій легковика в'їхав у натовп людей, які стояли на узбіччі. Внаслідок наїзду постраждали троє жінок та п'ятирічна дитина, їх доправили у медзаклад. Як встановила поліція, водій був тверезий, а аварія сталась через те, що автомобіль, який їхав з перевищенням швидкості, занесло на автошляху.

Аварія сталась в вівторок, 31 січня, в селі Ільпінь Здолбунівської громади, повідомляє прес-служба поліції Рівненщини. «22-річний водій Peugeot, житель села Глинськ, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та, попередньо, внаслідок заносу автомобіля, допустив наїзд на людей, які на узбіччі чекали громадський транспорт. Потому легковик з’їхав у кювет», – йдеться у повідомленні.

Водій, який за результатами огляду був тверезий, в аварії не постраждав. Натомість чотирьох потерпілих, серед яких матір із п’ятирічною дитиною, із різними травмами доставили до лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.