Водій Mercedes наїхав на 79-річну жінку, яка переходила дорогу в селі Колоденка

У селі Колоденка біля Рівного 19-річний водій Mercedes на смерть збив літню пішохідку. За версією слідства, 79-річна жінка раптово вийшла на дорогу в невстановленому місці. Внаслідок зіткнення з автомобілем вона отримала важкі травми і загинула на місці.

Аварія сталася у вівторок, 31 січня, близько 19:00 у селі Колоденка на вулиці Рівненській, повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

«Водій автомобіля Mercedes-Benz Е270, 19-річний рівнянин, допустив наїзд на 79-річну жительку обласного центру, яка раптово почала перетинати дорогу у невстановленому місці. Жінка була у темному одязі, а ділянка дороги на момент ДТП не освітлювалася», – йдеться у повідомленні.

Від травм пішохідка загинула на місці. Відомо, що водій пройшов тест на драгері: прилад показав, що юнак був тверезий. Щодо інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).

«Правоохоронці наголошують: пішоходи, перетинайте проїзну частину по пішохідному переходу, носіть світлоповертальні елементи чи світлий одяг. Водії, дотримуйтесь швидкісного режиму, зважайте на погодні умови», – закликають у поліції.