Поліція повідомляє про ускладнений рух на трасі «Київ-Чоп» у напрямку з Рівне-Дубно

На трасі «Київ-Чоп» неподалік Рівного внаслідок зіткнення п'яти автомобілів загинув водій мікроавтобуса. Чоловік був за кермом Fiat Ducato, який під час обгону зіткнувся з вантажівкою на зустрічній смузі. Постраждалого ще встигли доправити у реанімацію, але він помер. Додамо, що за півтори години до інциденту приблизно на цій же ділянці траси сталась ще одна смертельна аварія, у якій загинув водій та постраждали троє людей.

Аварія сталась близько 10:30 у вівторок, 31 січня, в селі Грушвиця Перша Великоомелянівської громади. «36-річний рівнянин, водій мікроавтобуса Fiat Ducato, не врахував дорожню обстановку, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із попутним автомобілем Renault Kengoo, який за інерцією в’їхав у Opel Astra. Від удару мікроавтобус відкинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся спочатку із вантажівкою Volvo FN із напівпричепом, а потому – із легковиком Renault Laguna», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Водія мікроавтобуса доправили до лікарні, втім опри вжиті реанімаційні заходи він помер у реанімації. інші учасники ДТП травм не отримали.

Щодо аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).