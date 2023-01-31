Mercedes виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся із Peugeot

За 30 км від міста Сарни на Рівненщині сталась аварія за участю чотирьох автомобілів. За попередньою інформацією, зіткнення спричинив 34-річний водій Mercedes під час обгону. На зустрічній смузі він зіткнувся з кросовером, внаслідок чого автівки відкинуло у мікроавтобус та бензовоз, що їхали неподалік. У аварії постраждали шестеро людей, одного з потерпілих госпіталізували із переломом ноги.

Повідомлення про аварію на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Старики Рокитненської громади надійшло до поліції у понеділок, 30 січня, близько 15:30.

«Водій автомобіля Mercedes ML, 34-річний уродженець Волинської області, на смузі зустрічного руху, попередньо під час обгону, допустив зіткнення із кросовером Peugeot під керуванням 39-річного рівнянина. Від удару Peugeot»зіткнувся із мікроавтобусом Renault Trafic, який виїхав за межі проїзної частини, а Mercedes – у бензовоз Volvo», – повідомляють обставини аварії у прес-службі поліції Рівненщини.

Унаслідок ДТП до лікарні доставили водіїв Peugeot та Mercedes: 39-річного потерпілого із переломом гомілкової кістки госпіталізували у травматологічне відділення, 34-річного постраждалого після обстеження відпустили.

Крім того, допомога медиків знадобилася і чотирьом пасажирам мікроавтобуса, у яких попередньо діагностували незначні тілесні ушкодження. Серед них неповнолітній, усі вони – жителі колишнього Рокитнівського району.

У доправлених до медзакладу водіїв відібрані зразки крові для визначення стану сп’яніння. Інші двоє водіїв були тверезі. Щодо ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження.