Шестеро людей постраждали внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів на Рівненщині
На трасі неподалік Сарн зіткнулись два легковики, бензовоз та мікроавтобус
За 30 км від міста Сарни на Рівненщині сталась аварія за участю чотирьох автомобілів. За попередньою інформацією, зіткнення спричинив 34-річний водій Mercedes під час обгону. На зустрічній смузі він зіткнувся з кросовером, внаслідок чого автівки відкинуло у мікроавтобус та бензовоз, що їхали неподалік. У аварії постраждали шестеро людей, одного з потерпілих госпіталізували із переломом ноги.
Повідомлення про аварію на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Старики Рокитненської громади надійшло до поліції у понеділок, 30 січня, близько 15:30.
«Водій автомобіля Mercedes ML, 34-річний уродженець Волинської області, на смузі зустрічного руху, попередньо під час обгону, допустив зіткнення із кросовером Peugeot під керуванням 39-річного рівнянина. Від удару Peugeot»зіткнувся із мікроавтобусом Renault Trafic, який виїхав за межі проїзної частини, а Mercedes – у бензовоз Volvo», – повідомляють обставини аварії у прес-службі поліції Рівненщини.
Унаслідок ДТП до лікарні доставили водіїв Peugeot та Mercedes: 39-річного потерпілого із переломом гомілкової кістки госпіталізували у травматологічне відділення, 34-річного постраждалого після обстеження відпустили.
Крім того, допомога медиків знадобилася і чотирьом пасажирам мікроавтобуса, у яких попередньо діагностували незначні тілесні ушкодження. Серед них неповнолітній, усі вони – жителі колишнього Рокитнівського району.
У доправлених до медзакладу водіїв відібрані зразки крові для визначення стану сп’яніння. Інші двоє водіїв були тверезі. Щодо ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження.