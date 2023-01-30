На вулиці Михайла Грушевського у Дубні зіткнулись службове авто поліції та легковик

Зранку у Дубні сталась аварія за участю легковика та службового автомобіля поліції. Внаслідок зіткнення постраждав 43-річний поліцейський, щоправда, уточнюється, що травми незначні. Хто саме спричинив аварію, з'ясовуватимуть працівники Державного бюро розслідувань.

Аварія сталася у понеділок, 30 січня, близько 08:15 на вулиці Михайла Грушевського в Дубні. «Наразі відомо, що відбулося зіткнення двох транспортних засобів: службового авто Renault Duster під керуванням поліцейського, 43-річного жителя села Стара Миколаївка, та Volkswagen Touran, яким керував 36-річний житель села Мирогоща», – повідомляє обставини ДТП прес-служба поліції Рівненщини.

Попередньо, внаслідок ДТП незначні травми отримав лише правоохоронець. Як показав алкотест на драгері, обоє учасників аварії були тверезими.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає як мінімум 51 тис. грн штрафу. Розслідуванням справи займатиметься Державне бюро розслідувань. Крім того, буде призначено службове розслідування поліції.