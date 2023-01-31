У селі Грушвиця Друга зіткнулись мінівен Opel Vivaro та кросовер Toyota RAV 4

Зранку 31 січня неподалік Рівного сталась аварія, у якій загинув водій. Попередньо відомо, що відбулось лобове зіткнення мінівена та кросовера. Внаслідок аварії водій кросовера загинув на місці. Станом на 10:30 поліція працює на місці події та встановлює деталі інциденту.

Аварія сталась зранку, близько 09:00, у вівторок, 31 січня. Попередньо встановлено, що на трасі «Київ-Чоп» в селі Грушвиця Друга Великоомелянської громади відбулось лобове зіткнення мінівена Opel Vivaro та кросовера Toyota RAV4.

Водій кросовера загинув, його з деформованого автомобіля деблокували рятувальники. Крім того, у аварії також постраждали троє людей, але наразі про їхній стан немає інформації.

«На місці події працює слідчий слідчого управління, слідчо-оперативна група відділення міста Рівне Рівненського РУП. Рух на вказаній ділянці дороги ускладнений, його регулюють патрульні поліцейські», – повідомляють у прес-службі поліції Рівненщини.

Більше деталей про цю аварію обіцяють повідомити згодом.