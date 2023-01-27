27-річний водій залишив свою Hyundai Accent у воді та втік з місця ДТП

Прикарпатській поліцейські розшукали і затримали винуватця ДТП біля Рожнятова. 27-річний водій Hyundai Accent на швидкості при обгоні виїхав на зустрічну смугу руху та збив 66-річного пішохода, який йшов по узбіччю. Потім Hyundai розвернуло, він врізався у Suzuki Grand Vitara та з’їхав кювет, заповнений водою. Водій з місця ДТП утік. Травмованого пішохода забрала швидка, 27-річного водія розшукали вже за кілька годин після аварії.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася у четвер, 26 січня, в селі Вільхівка Рожнятівського району. Виклик про аварію з потерпілими правоохоронці отримали о 15:20. На місці правоохоронці встановили, що 27-річний мешканець села Дуба, перебуваючи за кермом Hyundai Accent на швидкості виїхав на зустрічну смугу руху при спробі обігнати Suzuki Grand Vitara.

«Водій Hyundai збив 66-річного пішохода, який йшов узбіччям дороги. Після цього автомобіль розвернуло, він зіткнувся зі Suzuki Grand Vitara, а відтак з'їхав у кювет. Водій Hyundai після вчинення аварії покинув своє авто та втік», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП 66-річний пішохід отримав травми, його госпіталізували. Інші учасники ДТП не постраждали. Водія Hyundai розшукали вже за декілька годин. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до травмування потерпілого). За скоєне 27-річному водію загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати автомобілями.